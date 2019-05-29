«Счастливых выдают глаза»: Потап и Настя продолжают радовать поклонников фотографиями из медового месяца

Известные артисты Настя Каменских и Алексей Потапенко, удивившие поклонников свадьбой, улетели в медовый месяц. Оттуда они публикуют новые свадебные снимки и фотографии с отдыха. Каждый новый пост вызывает волну умиления у поклонников.

«В голове и сердце только радость и счастье и,пытаюсь работать ,но совершенно не получается - не хочу,живу ,смеюсь,люблю», - признается Потап (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).