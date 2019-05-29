«Счастливых выдают глаза»: Потап и Настя продолжают радовать поклонников фотографиями из медового месяца

Известные артисты Настя Каменских и Алексей Потапенко, удивившие поклонников свадьбой, улетели в медовый месяц. Оттуда они публикуют новые свадебные снимки и фотографии с отдыха. Каждый новый пост вызывает волну умиления у поклонников.
«В голове и сердце только радость и счастье и,пытаюсь работать ,но совершенно не получается - не хочу,живу ,смеюсь,люблю», - признается Потап (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Счастливых выдают глаза»,
«Не могу понять, но глядя на ваши фото, радуюсь как за родных людей, хочется вас заобнммать обоих на радостях. счастья вам огромного»,
«Мы привыкли вас видеть в дуэте «Потап и Настя» ,привыкли вашей популярности без дуэта ..Но видеть вас вместе в новом амплуа ,как мужа и жену -это невероятно !Берегите ваши чувства ,любовь ,семью», - поклонники продолжают поздравлять любимых артистов.
Напомним, Потап и Настя поженились 23 мая в Киеве. Их свадьба стала неожиданностью для многомиллионной армии фанатов – так тщательно артисты скрывали свои чувства. О том, что они идут под венец, Настя и Алексей рассказали лишь в день свадьбы.
До этого они долгое время были друзьями и коллегами. Дуэт «Потап и Настя» образовался 13 лет назад. Алексей Потапенко был женат, а Настя свои романы не афишировала.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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