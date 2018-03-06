Сандра Буллок тайно вышла замуж за фотографа Брайана Рэндалла?
Интернет-пользователи заметили кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце Брайана Рэндалла.
На днях 53-летняя оскароносная актриса Сандра Буллок и ее давний возлюбленный, 43-летний фотограф Брайан Рэндалл, вышли на прогулку в Студио-Сити. На снимках, сделанных папарацци, поклонники тут же увидели кольцо на безымянном пальце мужчины, в то время как Сандра старательно прятала руки.
Неужели пара тайно оформила свои отношения? Напомним, они вместе с конца 2015 года и воспитывают двух приемных детей актрисы Луиса и Лайлу.
Буллок пока никак не прокомментировала слухи о своей свадьбе. Ранее она уже была замужем за байкером Джесси Джеймсом. А вам нравится новый избранник звезды?
Фото: Global Look Press, East News
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