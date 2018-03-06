Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сандра Буллок тайно вышла замуж за фотографа Брайана Рэндалла?

1 / 10
Сандра Буллок
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Интернет-пользователи заметили кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце Брайана Рэндалла.

На днях 53-летняя оскароносная актриса Сандра Буллок и ее давний возлюбленный, 43-летний фотограф Брайан Рэндалл, вышли на прогулку в Студио-Сити. На снимках, сделанных папарацци, поклонники тут же увидели кольцо на безымянном пальце мужчины, в то время как Сандра старательно прятала руки.

Неужели пара тайно оформила свои отношения? Напомним, они вместе с конца 2015 года и воспитывают двух приемных детей актрисы Луиса и Лайлу.

Буллок пока никак не прокомментировала слухи о своей свадьбе. Ранее она уже была замужем за байкером Джесси Джеймсом. А вам нравится новый избранник звезды?

Фото: Global Look Press, East News

Гороскоп