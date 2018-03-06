Сандра Буллок тайно вышла замуж за фотографа Брайана Рэндалла?

Неужели пара тайно оформила свои отношения? Напомним, они вместе с конца 2015 года и воспитывают двух приемных детей актрисы Луиса и Лайлу.

Буллок пока никак не прокомментировала слухи о своей свадьбе. Ранее она уже была замужем за байкером Джесси Джеймсом. А вам нравится новый избранник звезды?

Фото: Global Look Press, East News