Несмотря на то, что «счастье любит тишину», модель не скрывает чувств к футболисту Дмитрию Тарасову

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов сейчас находятся в Дубае, где решили отпраздновать полгода взаимоотношений. Если игрок «Локомотива» выкладывает снимки из лучших ресторанов, то в блоге модели появились кадры, сделанные у бассейна.

Very sweet six months with @tarasov23 ❤️ #happy #ilovemylife #mydubai #love #bestvacation Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Июл 1 2017 в 3:04 PDT

В подписи к фотографии Анастасия сообщила о «самых сладких шести месяцах с Дмитрием Тарасовым».

Комментарии к фотографии отключены, но за несколько часов снимок собрал более 25 тысяч лайков.

Напомним, полгода назад распалась одна из самых крепких, как казалось, пар — Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись. В различных интервью и постах в социальных сетях Ольга намекала на то, что главной причиной распада семьи «тарабузиков» стала разлучница.