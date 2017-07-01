«Самые сладкие шесть месяцев»: Анастасия Костенко делится фотографиями с любимым из Дубая
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов сейчас находятся в Дубае, где решили отпраздновать полгода взаимоотношений. Если игрок «Локомотива» выкладывает снимки из лучших ресторанов, то в блоге модели появились кадры, сделанные у бассейна.
Very sweet six months with @tarasov23 ❤️ #happy #ilovemylife #mydubai #love #bestvacation
Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94)
В подписи к фотографии Анастасия сообщила о «самых сладких шести месяцах с Дмитрием Тарасовым».
- Вы что, с ума сошли? Там же 35-45 градусов?! - На моей малой родине ещё больше, но я не могу сказать, что её жители - сумасшедшие 😅 #hot #mydubai #ilovemylife #happy
Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94)
Комментарии к фотографии отключены, но за несколько часов снимок собрал более 25 тысяч лайков.
Напомним, полгода назад распалась одна из самых крепких, как казалось, пар — Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись. В различных интервью и постах в социальных сетях Ольга намекала на то, что главной причиной распада семьи «тарабузиков» стала разлучница.
Фото: instagram.com