Русская plus-size модель Юлия Рыбакова очаровала женатого француза Сами Насери

57-летний актер Сами Насери, прославившийся в России благодаря роли в фильме «Такси», проводит время с российской «пышечкой» Юлией Рыбаковой. Что именно связывает пару, доподлинно неизвестно. Однако накануне в Сеть попали видеоролики весьма откровенного содержания.

На пленке запечатлены жаркие объятия и горячие поцелуи: парочка была замечена в одном из заведений Москвы. СМИ моментально сообщили о зарождающемся романе, хотя официально мужчина женат. С Мари Гийяр актер заключил брак в 2005 году, сообщений о разводе не поступало.