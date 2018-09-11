Русская plus-size модель Юлия Рыбакова очаровала женатого француза Сами Насери

57-летний актер Сами Насери, прославившийся в России благодаря роли в фильме «Такси», проводит время с российской «пышечкой» Юлией Рыбаковой. Что именно связывает пару, доподлинно неизвестно. Однако накануне в Сеть попали видеоролики весьма откровенного содержания.
На пленке запечатлены жаркие объятия и горячие поцелуи: парочка была замечена в одном из заведений Москвы. СМИ моментально сообщили о зарождающемся романе, хотя официально мужчина женат. С Мари Гийяр актер заключил брак в 2005 году, сообщений о разводе не поступало.
Модель Юлия Рыбакова прославилась благодаря конфузу на Каннском кинофестивале: тогда на красной дорожке она потеряла шлейф от платья и попала на первые полосы газет. Молодая женщина была известна и до карьеры модели puls-size. Именно она приглашала западных звезд: «танцующего миллионера» Джанлуку Вакки и светскую львицу Перис Хилтон на ежегодные премии своего журнала.
Французский актер Сами Насери уже говорил в апреле, что ищет спутницу в России. Но речь шла о роли в гангстерском боевике его брата под рабочим названием «Краб».
Фото: instagram, globallookpress