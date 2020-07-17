Роза Сябитова рассказала, каких мужчин выбирать, чтобы быстро выйти замуж

Богатый жизненный опыт позволил Розе Сябитовой не только стать звездой «Первого канала», но и приобрести авторитет у многих женщин. К ней они обращаются за советом, желая выйти замуж. В своем блоге телесваха рассказала, каких мужчин выбирать, чтобы не пришлось долго ждать заветного штампа в паспорте.

«Какого мужчину легче всего убедить жениться? Отвечаю: того, кто недавно развелся, был в браке достаточно долго и с трудом переживает своё одиночество», — советует звезда.