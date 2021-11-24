Ролевые игры: как определить, готовы ли вы к экспериментам в постели

Специалист предупреждает, что не стоит пугаться разнообразия в постели. «В ролевых играх главное не роли, а игры. По сути, это демонстрация творческого подхода к сексуальным отношениям, а также лояльности к человеку, с кем хотят играть», — пояснил эксперт в беседе с «Пятым каналом».

Для успешного привлечения разнообразия в интимную жизнь важно коммуницировать с партнером и слышать его, чтобы понять готов он к экспериментам или нет. «Важно заранее настроить партнера на ролевую игру. Иногда достаточно даже сообщения с текстом: "А у меня для тебя сегодня есть сексуальный сюрприз". Причем "сексуальный" упомянуть обязательно, иначе мужчина может быть разочарован тем, что, например, жена не приготовила на ужин любимое блюдо», — уточняет Евгений Кульгавчук.

Если ваш супруг тоже жаждет разнообразия, ролевые игры положительно скажутся на личной жизни. Мужчины по своей природе склонны к полигамии, а данного рода разнообразие позволит перевоплощаться женщине в другие образы, что может уберечь пару от измен. Однако это совсем не значит, что настоящая жена или муж наскучили партнеру. «Принципиально важно, чтобы у женщины эти перевоплощения в ролевых играх были с творческим компонентом, своеобразным драйвом. Если в ролевых играх женщина блещет, то она и притягивает внимание. Эта способность коррелирует с хорошей самооценкой, актерскими данными, психологической гибкостью, блеском в глазах, иногда улыбкой», — сообщил эксперт и объяснил, что играть могут одновременно оба супруга.