Рита Дакота рассказала о неудачном флирте с женатым мужчиной

«После долгого игнора в ответ на очередную ночную "крошку/малышку" я ему отвечаю, что общаться с ним не хочу и сильно соболезную его жене, на что получаю ответ "А у жены моей все хорошо, ей не надо соболезновать". Занавес», — возмутилась она.

«Откуда развелось столько мерзких днищенских мужиков? И конкретно в моем случае он на что рассчитывал? То есть человек из соседней сферы, частично соприкасающийся со мной по работе, соответственно ооооочень хорошо понимает, кто я, что у меня с понятиями, какой я опыт сама прошла всвязи с этим со всем. Но все равно решает "попытать удачу" или как? А если бы я продолжила с ним общаться, ходить на ужины, не дай Бог влюбилась бы еще, если бы не узнала о его "статусе", если бы роман закрутила и вообще не дай Бог в постели оказалась? То есть, у меня реально был шанс оказаться "по ту сторону баррикад" против своей воли, так? Иногда мне кажется, что вселенная специально решила показать мне все изобилие человеческого террариума, просто полный ассортимент моральных калек, мужиков с "погремушкой, вместо души", с полнейшим отсутствием понятий, чувства собственного достоинства, уважения к женщине, и прочих приключений перед тем, как впустить в мою жизнь новое качественное окружение. Но у меня есть совершенно четкое понимание, чего именно я хочу и чего я достойна, и я никогдаааааа более не соглашусь ни на что меньшее, даже если это будет означать, что я полжизни проведу одна», — сообщила певица.