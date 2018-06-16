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Регина Тодоренко подтвердила слухи о романе с Владом Топаловым

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Влада Топалова

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Телеведущая отметила день рождения в компании популярного певца.

Слухи о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова поползли после ухода телеведущей из проекта «Орел и решка», которым она занималась в течение четырех лет. Поначалу Тодоренко акцентировала внимание на том, что вместе в Владом работает в театре, и отношения у них не более, чем дружеские. Также Регина утверждала, что счастлива в новом романе, однако «счастье любит тишину», и имя ее возлюбленного оставалось в тайне.

Несколько дней назад Регина Тодоренко отмечала день рождения, и в честь этого события она улетела в Лондон. «Сфоткалась с фанатом», — подписала телеведущая снимок в Instagram, на котором позирует с Владом. Тодоренко дополнила подпись эмодзи в виде пары и сердечка.

«Вы крутые», «Ну наконец-то!!))», «Какие вы клевые! Счастья вам!», «Красивая пара, смотритесь хорошо вместе. Такие счастливые)))», «Отличная пара, любовь творит чудеса», «Наконец-то главный фанат появился в твоей ленте)))», «Очень красивая пара!», «Наблюдать за зарождением большой любви - это волшебство», — написали в комментариях фолловеры. Стоит отметить, что в Instagram Влада Топалова тоже появился снимок из Лондона.

Напомним, образ Регины Тодоренко на церемонии вручения музыкальной премии телеканала МУЗ-ТВ породил слухи о ее беременности. Белое платье с многослойной пышной юбкой создало ощущение «интересного положения» телеведущей. В комментариях порталу Super.ru Регина сказала, что ее можно поздравлять, однако позднее она опубликовала в Instagram обращение к поклонникам, которое расставило все точки над i: «Ребята , хватит распускать слухи! Видео для тех, у кого есть чувство юмора!!!! Шоу #ПятницаСРегиной — это мое детище, именно его я вынашивала 9 месяцев, а то и год! И наконец-то «МЕНЯ МОЖНО ПОЗДРАВЛЯТЬ»».

Фото: Диана Гербер/Passion.ru, пресс-служба, instagram

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