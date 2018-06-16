Регина Тодоренко подтвердила слухи о романе с Владом Топаловым

Слухи о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова поползли после ухода телеведущей из проекта «Орел и решка», которым она занималась в течение четырех лет. Поначалу Тодоренко акцентировала внимание на том, что вместе в Владом работает в театре, и отношения у них не более, чем дружеские. Также Регина утверждала, что счастлива в новом романе, однако «счастье любит тишину», и имя ее возлюбленного оставалось в тайне.

Несколько дней назад Регина Тодоренко отмечала день рождения, и в честь этого события она улетела в Лондон. «Сфоткалась с фанатом», — подписала телеведущая снимок в Instagram, на котором позирует с Владом. Тодоренко дополнила подпись эмодзи в виде пары и сердечка.