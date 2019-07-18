«Размер имеет значение»: как сделать интимную близость с партнером комфортной

«Размер — не главное», — уверенно говорят многие женщины, когда обсуждают с подругами свои отношения. Кто-то думает, что так говорят только неудачницы (или неудачники), но на деле ошибаются все: хотя мужчинам и нравится гордится дарами природы, на которые они не могут оказать никакого влияния, а все же это не та информация, о которой стоит рассказывать на каждом углу.

Размер имеет значение только в случае если он сильно преуменьшает или сильно преувеличивает среднее значение. Опять же — это не проблема, а просто факт. Проблемы начинаются в тот момент, когда партнерам становится из-за этого не комфортного друг с другом, но в действительности вопрос решить можно (и нужно!). Трейси Кокс, эксперт по сексу и отношениям, рассказала британскому изданию Daily Mail, как это сделать.

Если у вашего партнера весьма скромные данные

Мужчина не чувствует себя уверенно

Если вы спросите едва ли не любую женщину, то она скажет, что интимные отношения с мужчиной, размер гениталий которого превышает норму, гораздо более напряженный, чем с человеком, который отлично подходит по всем показателям — в конце концов, большая часть нервных окончания находится в первой трети влагалищного канала. Кроме того, есть интересный парадокс: чем меньше у мужчины размер достоинства, тем лучше у него развиты навыки орального секса и ласк.

Говорите с ним

Будьте честными: если у партнера скромный размер, то нет смысла рассказывать сказки — это оскорбительно и унизительно. Вместо этого просто скажите, что вы отлично сочетаетесь друг с другом, а для того, чтобы получить оргазм, есть тысяча и один способ, кроме проникновения (которое, к слову, очень малому проценту женщин приносит желанное удовольствие). Чем меньше суеты и замечаний — тем лучше, так что будьте честными, но краткими.

Оргазм до проникновения

Руки, язык, секс-игрушки — выбор велик и разнообразен, только договоритесь на берегу, что именно вам хочется делать и как. Главное — удовольствие должно быть обоюдным.

Анальный секс

Если вам и вашему партнеру нравится такой вид занятий любовью, то игнорировать этот способ для достижения удовлетворения не стоит. Отдельным плюсом здесь станет небольшой размер мужского достоинства — так процесс намного легче и безболезненнее.

Трейси Кокс рекомендует не забывать о том, что есть немало способов получить удовольствие от интима, если найти нужную позу. Отлично подходит знакомая всем классика, например, миссионерская поза.

Если у партнера внушительный размер

Озвучьте это

Не пугайте мужчину своей встревоженностью — он все равно поймет затруднительность процесса благодаря языку тела, так что просто проговаривайте все, что вас беспокоит. Если вы хотите минимизировать боль — просите начинать медленно, предварительно использовав специальные средства.

Долгая прелюдия

При возбуждении мышцы напрягаются — матка немного подтягивается вверх, благодаря чему появляется чуть больше свободного пространства для партнера. Никогда не торопите прелюдии: вы не только уменьшите боль, но и значительно снизите вероятность заражения инфекциями, которые могут появиться из-за небольших ранок внутри.

Используйте руки

Заниматься оральными ласками или нет — выбор каждого, но если вам хочется доставить удовольствие партнеру, то не забудьте побеспокоиться и о себе, контролируя глубину проникновения.

Устанавливайте темп и выбирайте позы

Чтобы вы чувствовали себя уверенно и расслабленно, контролируйте процесс. Если вы будете понимать, что вы в безопасности и вам комфортно так, а не иначе — все в порядке, не бойтесь сказать об этом мужчине. Скорее всего, он уже сталкивался с подобными ситуациями, но даже если и нет — сами задавайте комфортный темп. Поз для чувственной и максимально безболезненной близости с мужчиной с внушительным размером тоже много: «Обратная наездница», «Богомол», «Вид с боку».

Трейси Кокс провела анонимный опрос среди женщин, спросив о том, важен ли для них размер мужского достоинства. Ответы сильно удивили мужскую часть населения, но вот у девушек вопросов не возникло: «Гораздо важнее толщина, а не длина», «Большие размеры болезненные, и такие парни ленивы в постели», «Меня больше интересует его язык», «Нет ничего более утомительного, чем парень-параноик с маленьким достоинством. Вы проводите жизнь, убеждая его, что все в порядке и это не имеет значения, пока он продолжает без остановки жаловаться вам — это раздражает».