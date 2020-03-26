Раскрыты главные правила безопасного секса во время пандемии коронавируса
По мнению специалиста по поведенческой неврологии из канадского университета Конкордия Гонсало Куитана Зунино, которое он изложил онлайн-порталу The Conversation, до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка не наладится, во время интимной близости стоит использовать усиленные меры защиты. Дело в том, что помимо основного способа распространения инфекции – воздушно-капельного – существует еще и фекально-оральный, потому секс может быть безопасен только для тех пар, которые уже продолжительное время находятся дома на карантине и у них не зафиксировано симптомов коронавируса.
Во всех остальных случаях эксперт настоятельно рекомендует пользоваться при половом контакте презервативами и надевать на руки латексные перчатки. Кроме того, в это тяжелое время по возможности лучше воздержаться от поцелуев, даже через защитную маску – это небезопасно и не дает никакой гарантии защиты от COVID-19, так как микробы оседают на ней и попадают в организм. Также эксперт посоветовал всем изучить менее контактные эротические игры, освоить эротический массаж, чатинг, читать эротическую литературу и смотреть фильмы для взрослых.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!