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Раскрыты главные правила безопасного секса во время пандемии коронавируса

По мнению экспертов, самым безопасным способом защиты в разгар пандемии коронавируса станет полный отказ от секса на время карантина и забота о собственном здоровье. Однако есть и менее радикальные меры.

По мнению специалиста по поведенческой неврологии из канадского университета Конкордия Гонсало Куитана Зунино, которое он изложил онлайн-порталу The Conversation, до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка не наладится, во время интимной близости стоит использовать усиленные меры защиты. Дело в том, что помимо основного способа распространения инфекции – воздушно-капельного – существует еще и фекально-оральный, потому секс может быть безопасен только для тех пар, которые уже продолжительное время находятся дома на карантине и у них не зафиксировано симптомов коронавируса.

Во всех остальных случаях эксперт настоятельно рекомендует пользоваться при половом контакте презервативами и надевать на руки латексные перчатки. Кроме того, в это тяжелое время по возможности лучше воздержаться от поцелуев, даже через защитную маску – это небезопасно и не дает никакой гарантии защиты от COVID-19, так как микробы оседают на ней и попадают в организм. Также эксперт посоветовал всем изучить менее контактные эротические игры, освоить эротический массаж, чатинг, читать эротическую литературу и смотреть фильмы для взрослых.

Фото: pixabay

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