Раскрыты главные правила безопасного секса во время пандемии коронавируса

Во всех остальных случаях эксперт настоятельно рекомендует пользоваться при половом контакте презервативами и надевать на руки латексные перчатки. Кроме того, в это тяжелое время по возможности лучше воздержаться от поцелуев, даже через защитную маску – это небезопасно и не дает никакой гарантии защиты от COVID-19, так как микробы оседают на ней и попадают в организм. Также эксперт посоветовал всем изучить менее контактные эротические игры, освоить эротический массаж, чатинг, читать эротическую литературу и смотреть фильмы для взрослых.

Фото: pixabay

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