Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке

В середине июня выяснилось, что известный певец и композитор Владимир Кузьмин уже некоторое время не живет с красавицей-супругой Екатериной Трофимовой. Компанию на гастролях ему составляет другая девушка — молодая блондинка по имени Светлана.

Корреспонденты портала eg.ru разузнали подробности о новой возлюбленной рокера: Светлана переехала в Москву из Калининграда и закончила в столице бизнес-школу по специальности «менеджмент в музыкальном бизнесе». Светлана увлекается яхтингом, а влюбленный Кузьмин якобы уже подарил ей небольшую яхту, которую назвал «Краsотка», а также посвятил ей новую песню «Аэлита».