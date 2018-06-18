Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке

В середине июня выяснилось, что известный певец и композитор Владимир Кузьмин уже некоторое время не живет с красавицей-супругой Екатериной Трофимовой. Компанию на гастролях ему составляет другая девушка — молодая блондинка по имени Светлана.
Корреспонденты портала eg.ru разузнали подробности о новой возлюбленной рокера: Светлана переехала в Москву из Калининграда и закончила в столице бизнес-школу по специальности «менеджмент в музыкальном бизнесе». Светлана увлекается яхтингом, а влюбленный Кузьмин якобы уже подарил ей небольшую яхту, которую назвал «Краsотка», а также посвятил ей новую песню «Аэлита».
Также журналисты связались с экс-супругой Владимира Екатериной, которая пролила свет на причины охлаждения их отношений: «Я искренне верю в психологические расстановки (групповые занятия, куда человек приходит с личной проблемой, рассказывает о ней; ведущий занятия раздает собравшимся роли из этой истории, и они все вместе находят решение проблемы. — прим. ред.). Это реально работает. Володю тоже пыталась на эти расстановки затащить, но он сопротивлялся». В Сети обсуждают, что именно это желание Екатерины навязать мужу свои интересы и стало ее главной ошибкой.
Фото: Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov, Valery Lukyanov, Anton Belitsky, Evguenii Matveev, Svetlana Maltseva / Global Look Press, Facebook