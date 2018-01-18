Кажется, что после встречи в Таиланде Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов не расстаются ни на день. Неужели певица и шоумен действительно встречаются?

Неизвестно, случайно ли Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов встретились во время отдыха в Таиланде, но так или иначе певица и резидент Comedy Club проводят вместе буквально каждый день отпуска. Например, на днях они ездили в буддийский храм и фотографировались на его фоне в обнимку, а сегодня прокатились на яхте на закрытый остров — правда, не только вдвоем, а в компании подруг Ольги и ее младшей сестры Анны.

«Оказались вместе на закрытом острове, единственном приватном острове в Таиланде. «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!..», "Идиот", Ф.М. Достоевский», — написала Бузова в своем Instagram, опубликовав очередной снимок с Батрутдиновым, на котором они оба позируют в бассейне.