Прикосновения, поцелуи и счастье: Никита Пресняков поделился нежными фотографиями с молодой женой

В день рождения Алены Никита признавался, что каждый день, проведенный с нею, делает его счастливее, и что она самый интересный и непредсказуемый человек в его жизни. «Даже, если нас закроют в бункере, мне будет интересно с тобой», — признавался Пресняков.

Влюбленные часто устраивают стильные фотосессии, полные чувств и экспрессии. Результатами музыкант делится с подписчиками.