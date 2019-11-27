Прикосновения, поцелуи и счастье: Никита Пресняков поделился нежными фотографиями с молодой женой
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Фото: Instagram
28-летний Никита Пресняков опубликовал в Instagram новые нежные фотографии с молодой женой Аленой. Супруги женаты два года, и все это время наслаждаются каждой минутой проведенной друг с другом.
В день рождения Алены Никита признавался, что каждый день, проведенный с нею, делает его счастливее, и что она самый интересный и непредсказуемый человек в его жизни. «Даже, если нас закроют в бункере, мне будет интересно с тобой», — признавался Пресняков.
Влюбленные часто устраивают стильные фотосессии, полные чувств и экспрессии. Результатами музыкант делится с подписчиками.
«Пусть ваше счастье будет бесконечным!», «Какие вы красивые и счастливые, берегите свою любовь и цените друг друга», «Красивые люди, красивые фото», — написали поклонники пары в комментариях.
Ранее Никита рассказывал, как познакомился с будущей женой. Это произошло в 2014 году, когда девушке было всего 17 лет. «В плане секса я ждал, пока она сама не сказала, что готова. Два года мы терпели. У меня очень большая сила воли, и если я ставлю какую-то цель, то я ее достигаю. У нас с Аленой в первый раз все случилось спланированно, аккуратно и романтично. Алена очень переживала», — рассказывал музыкант.
Фото и видео: Instagram
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