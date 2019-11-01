Повзрослевшая «Пуговка» из «Папиных дочек» показала нежное фото с бойфрендом: «Такие счастливые»
18-летняя Екатерина Старшова заинтриговала подписчиков своего блога новой фотографией.
«Люблю тебя ❤️💋🎁», — написала она.
«Ты красотка», «Какие зайки💞», «Ты совершенно летняя хоть?», «Когда "Пуговка" успела выросли??!!)))», «Ты беременна?», «Меня тоже этот вопрос интересует», «Такие счастливые, оставайтесь всегда такими, «Вы такая красивая парааа», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: instagram
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