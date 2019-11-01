Повзрослевшая «Пуговка» из «Папиных дочек» показала нежное фото с бойфрендом: «Такие счастливые»

«Ты красотка», «Какие зайки💞», «Ты совершенно летняя хоть?», «Когда "Пуговка" успела выросли??!!)))», «Ты беременна?», «Меня тоже этот вопрос интересует», «Такие счастливые, оставайтесь всегда такими, «Вы такая красивая парааа», — обсуждают подписчики.