Пользователи Сети поделились самыми нелепыми историями, произошедшими во время секса

Не остались в стороне и девушки: одна из них рассказала, что хотела порадовать своего парня стриптизом, начала сексуально раздеваться под эротичную музыку, но случайно споткнулась об свою же одежду и от неожиданности пукнула. В ответ на ее признание один из юзеров сообщил, что его жена ласкала его сосок и при этом вовсе не эстетично рыгнула и очень громко. Многие признались, как засыпали во время полового акта и даже начинали похрапывать. Но больше всего историй было связано с домашними животными. «Я занимался любовью с моей девушкой, и моя кошка решила, что сейчас самое время, чтобы запрыгнуть на кровать и просто постоять на моей голой заднице несколько секунд. Представьте, как вам смешно, когда вы понимаете, что происходит», «Моя кошка напала на ступню моей девушки, когда мы занимались сексом. Я сперва подумал, что у нее очень бурный оргазм!», «Однажды, когда я занималась сексом с парнем, его кошка запрыгнула на кровать, легла рядом и начала смотреть… Я бы предпочла, чтобы она напала на мою ногу», – написали они.

Фото: pixabay

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