Пользователи Сети обсудили самые нелепые и ужасные случаи, произошедшие во время секса
Сообщение было размещено на популярном онлайн-форуме Reddit и нашло живой отклик в душах людей, которые с радостью делятся со всей Сетью смешными, забавными и порой нелепыми историями из собственной жизни. Так, один из пользователей рассказал: «Мы занимались сексом с моей подружкой, когда ее крыса-собака породы чихуахуа пробралась в комнату и напала на меня. Вы не представляете, как быстро может человек двигаться, когда в его тело впивается множество крошечных зубов». Другая девушка призналась: «Во время близости парень внезапно почувствовал резкую боль. Одна сторона его паха и пениса посинела. Он думал, что сломал свой член, пришлось ехать в госпиталь, оказалось, это сгусток крови, который начал перемещаться из-за того, что происходило».
Многие комментаторы рассказали о многочисленных травмах и проблемах со здоровьем, которые проявлялись во время секса: так, один из них написал, что начал пукать в процессе, другой случайно укусил свою партнершу за клитор, также у некоторых заклинивало спину или партнеры застревали друг в друге, а одна пара внезапно почувствовала все симптомы отравления и вместо страстной ночи провели время возле унитаза. Были и очень опасные для жизни случаи: например, женщина написала, что во время занятия любовью у ее партнера разорвалась аневризма в мозгу, и его еле успели спасти. А другая девушка узнала, что у нее аллергия на латекс во время первого в жизни секса. Не обошлось и без курьезных случаев: один парень заснул во время орального секса и даже захрапел, а другой потерял сознание в процессе, так как не ел до этого целый день и потому просто рухнул на свою партнершу.
Кроме того, очень многие жаловались на то, что родственники заставали пару в самый разгар сексуальных утех. Мать девушки одного парня вообще трижды входила, когда они занимались сексом, а потом еще и сплетничала об этом с подругой. Еще один пользователь признался: «Однажды у меня был секс в машине, и одна очень вежливая пожилая женщина подошла уточнить, все ли у нас в порядке».
Фото: depositphotos
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