Пользователи Сети обсудили самые нелепые и ужасные случаи, произошедшие во время секса

Многие комментаторы рассказали о многочисленных травмах и проблемах со здоровьем, которые проявлялись во время секса: так, один из них написал, что начал пукать в процессе, другой случайно укусил свою партнершу за клитор, также у некоторых заклинивало спину или партнеры застревали друг в друге, а одна пара внезапно почувствовала все симптомы отравления и вместо страстной ночи провели время возле унитаза. Были и очень опасные для жизни случаи: например, женщина написала, что во время занятия любовью у ее партнера разорвалась аневризма в мозгу, и его еле успели спасти. А другая девушка узнала, что у нее аллергия на латекс во время первого в жизни секса. Не обошлось и без курьезных случаев: один парень заснул во время орального секса и даже захрапел, а другой потерял сознание в процессе, так как не ел до этого целый день и потому просто рухнул на свою партнершу.

Кроме того, очень многие жаловались на то, что родственники заставали пару в самый разгар сексуальных утех. Мать девушки одного парня вообще трижды входила, когда они занимались сексом, а потом еще и сплетничала об этом с подругой. Еще один пользователь признался: «Однажды у меня был секс в машине, и одна очень вежливая пожилая женщина подошла уточнить, все ли у нас в порядке».

Фото: depositphotos

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