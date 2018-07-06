«Полная версия Алекса»: поклонники не оценили внешность нового состоятельного бойфренда Виктории Бони

38-летняя Виктория Боня не так давно наконец рассекретила нового ухажера. Им стал 40-летний французский миллиардер Пьер Андюран. Из-за работы влюбленные видятся пока не так часто, как им хотелось бы, но на днях пара все же воссоединилась на Мальте.

Виктория выложила в свой микроблог снимок с Пьером, на котором видно, что мужчина довольно упитан. При этом интернет-пользователи сочли его очень похожим на бывшего гражданского супруга модели и телеведущей — Алекса Смерфита.