Поклонники обсуждают роман Дмитрия Борисова и красавицы-модели Ольги Шерер

Фолловеров Дмитрия Борисова взбудоражил снимок, на котором телеведущий позирует с девушкой, очень похожей на голливудскую актрису Уму Турман. Позже Борисов отметил свою спутницу на фото — это российская модель Ольга Шерер.

Учитывая, что Дмитрий не афиширует свою личную жизнь, его подписчики тут же решили, что Ольга — его новая возлюбленная.