Поклонники обсуждают роман Дмитрия Борисова и красавицы-модели Ольги Шерер
На днях ведущий шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов опубликовал селфи с моделью Ольгой Шерер, и многие заподозрили, что у пары роман.
Фолловеров Дмитрия Борисова взбудоражил снимок, на котором телеведущий позирует с девушкой, очень похожей на голливудскую актрису Уму Турман. Позже Борисов отметил свою спутницу на фото — это российская модель Ольга Шерер.
Учитывая, что Дмитрий не афиширует свою личную жизнь, его подписчики тут же решили, что Ольга — его новая возлюбленная.
Интернет-пользователи принялись на все лады обсуждать девушку. Сам Дмитрий не вступал в дискуссию, пока один из фолловеров не посоветовал ему жениться на красавице. Борисов не выдержал: «Займитесь своей личной жизнью. Полезнее будет для вас, гарантирую!». Тем самым ведущий не подтвердил, но и не опровергнул информацию о своем новом романе.
Фото: Instagram
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