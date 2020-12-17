Подтверждено наукой: перечислены 6 весомых причин регулярно заниматься сексом

Третье положительное влияние секса на здоровье – это повышение качества сна. Замечали, что после полового акта вы испытываете непреодолимое желание подремать? Это потому, что оргазм провоцирует выброс гормона пролактина, который и отвечает за чувство расслабления. Еще одной причиной регулярно заниматься любовью может стать тот факт, что этот процесс способствует уменьшению уровня боли, в том числе и менструальной и головной. И шестой аргумент «за» – это профилактика недержания. От этой неприятной проблемы страдает около 30% женщин, однако регулярный секс поможет взять под контроль свой мочевой пузырь за счет укрепления мышц тазового дна.

Фото: freepik

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!