Подтверждено наукой: перечислены 6 весомых причин регулярно заниматься сексом
Как сообщает онлайн-портал «Медик форум», хороший секс способствует укреплению иммунитета. Согласно исследованию, у студентов, которые вступали в половые отношения несколько раз в неделю в слюне при анализах был более высокий уровень иммуноглобулина А, который ответствен за сопротивляемость инфекциям и простуде, по сравнению с теми, кто не делал этого вовсе. Также многочисленные эксперименты доказали, что интимная близость помогает держать под контролем артериальное давление, не допуская его резких скачков.
Третье положительное влияние секса на здоровье – это повышение качества сна. Замечали, что после полового акта вы испытываете непреодолимое желание подремать? Это потому, что оргазм провоцирует выброс гормона пролактина, который и отвечает за чувство расслабления. Еще одной причиной регулярно заниматься любовью может стать тот факт, что этот процесс способствует уменьшению уровня боли, в том числе и менструальной и головной. И шестой аргумент «за» – это профилактика недержания. От этой неприятной проблемы страдает около 30% женщин, однако регулярный секс поможет взять под контроль свой мочевой пузырь за счет укрепления мышц тазового дна.
Фото: freepik
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