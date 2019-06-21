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Подростки стали позже начинать интимную жизнь

Представители поколения Z меньше ходят по вечеринкам и больше времени отдают занятиям в школе — в итоге к 14 годам только 3% потеряли девственность. В предыдущих поколениях показатели были выше.

Исследование показало, что только три процента 14-летних потеряли девственность или занялись оральным сексом, сообщает британское издание Daily Mail.

Для сравнения, среди тех, кто родился в 1980-х и 1990-х годах, 30% имели половые контакты до достижения 16-летнего возраста.

Исследователи говорят, что подростки поколения Z слишком обеспокоены своими оценками в надежде поступить в университет. Они утверждают, что у молодежи сегодня меньше возможностей «экспериментировать» с сексом, потому что они проводят больше времени на учебе и меньше посещают вечеринки, «где алкоголь и секс идут рука об руку». Но вместе тем подростки в целом живому общению предпочитают общение в интернете.

«Это вписывается в общую тенденцию. Мы знаем, что подростковых беременностей стало также намного меньше, а количество курящих и пьющих за последние 20 лет снизилось», — отметили исследователи.

Специалисты Университетского колледжа Лондона и Университета Глазго использовали данные о 11 000 детей, родившихся в Великобритании в период с 2000 по 2002 год. Результаты были опубликованы в «Журнале здоровья подростков».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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