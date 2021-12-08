Почему у женщин пропадает желание близости с мужем и как это исправить

Как сообщает «Пятый канал», примерно 10% женщин не интересует интимная близость, что связано с низким либидо. Сокращают секс до минимума и молодые мамы, поскольку на уровне подсознания считают, что уже достаточно «настрадались» и выполнили свой долг.

Кроме того, на интимную жизнь влияет и самооценка представительницы прекрасного пола. Многочисленные комплексы не позволяют раскрепоститься в постели, чем снижают качество любовных утех. Но не стоит использовать игры в постели как шантаж за определенные выгоды от мужа.