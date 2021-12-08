Почему у женщин пропадает желание близости с мужем и как это исправить
Как сообщает «Пятый канал», примерно 10% женщин не интересует интимная близость, что связано с низким либидо. Сокращают секс до минимума и молодые мамы, поскольку на уровне подсознания считают, что уже достаточно «настрадались» и выполнили свой долг.
Кроме того, на интимную жизнь влияет и самооценка представительницы прекрасного пола. Многочисленные комплексы не позволяют раскрепоститься в постели, чем снижают качество любовных утех. Но не стоит использовать игры в постели как шантаж за определенные выгоды от мужа.
В отсутствии регулярного интима нередко виноваты и сами мужчины. Женщины стараются доверять своим партнерам и надеются на то, что они поработают над собой и изменятся, однако это не происходит и наступает разочарование. Также некоторые мужья позволяют себе подшучивать над изъянами возлюбленной, критиковать ее действия или вовсе вести деспотично. Данное поведение несовместимо с хорошим сексом.
Тем не менее специалисты считают, что в семье не столько важны для секса гормоны и страсть, сколько благоприятная обстановка дома: уют, финансовая стабильность и отдельное проживание от каких-либо родственников.
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