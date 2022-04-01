Почему нельзя говорить об интиме с подругами: 3 популярные стоп-темы

Если по каким-то причинам миновать темы секса не получилось и остаться в стороне тоже, сексологи рекомендуют ограничиться общими описаниями происходящего между вами и партнером. Более подробная информация может скомпрометировать ваш союз и оказаться популярной темой для обсуждения посторонних. К тому же излишняя откровенность негативно скажется на отношениях с мужчиной.

Особенно нельзя описывать достоинство возлюбленного. «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», — твердит известная пословица. Даже лучшая подруга может не удержаться и выдать секрет. А вашему мужчине маловероятно понравится, что с его телом заочно знакомы многие.

Также у каждого человека могут быть свои особенности, дефекты, если хотите. Обнажаясь перед партнершей, мужчина надеется, что этому человеку он сможет доверять и все, что увидела и узнала женщина, не уйдет за пределы спальни, пишет Womanhit.

Опять же следует отказаться от рассказов и о разнообразии интимной жизни, если вы не хотите, чтобы эта информация стала достоянием общественности. В этом случае откровения навредят не только вашей паре. Вы можете оказаться осужденными окружающими, поскольку некоторые люди консервативны и придерживаются традиционных взглядов, осуждая эксперименты.