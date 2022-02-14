Врач раскрыл правду об эффекте «бабочек в животе» при влюбленности
«Бабочки в животе» появляются в результате реакции нервной системы, связанной с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости. Тогда происходит усиление притока крови к органам брюшной полости, отметила Екатерина Шереметьева. Причем гормоны вырабатываются не только от воздействия внешних факторов, но даже от приятных воспоминаний, пишут «РИА Новости».
По ее словам, на влюбленность и любовь в организме мужчины и женщины оказывают влияние гормоны. Например, тестостерон, который влияет на сексуальное влечение и эротические фантазии; эстрогены, способствующие сексуальному удовлетворению и половому влечению; окситоцин, известный как гормон объятий, влюбленности, любви, влечения и доверия; эндорфины, являющиеся «молекулами долговременных любовных отношений»; дофамин, дарящий положительные эмоции; адреналин, вызывающий мурашки по коже и всплеск эмоций; вазопрессин, отвечающий за проявление любви и привязанности.
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