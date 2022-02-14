Врач раскрыл правду об эффекте «бабочек в животе» при влюбленности

По ее словам, на влюбленность и любовь в организме мужчины и женщины оказывают влияние гормоны. Например, тестостерон, который влияет на сексуальное влечение и эротические фантазии; эстрогены, способствующие сексуальному удовлетворению и половому влечению; окситоцин, известный как гормон объятий, влюбленности, любви, влечения и доверия; эндорфины, являющиеся «молекулами долговременных любовных отношений»; дофамин, дарящий положительные эмоции; адреналин, вызывающий мурашки по коже и всплеск эмоций; вазопрессин, отвечающий за проявление любви и привязанности.