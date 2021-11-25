Почему иногда можно (и нужно) выходить замуж без любви: 4 основные причины

Однако некоторые представительницы прекрасного пола предпочитают выходить замуж не по любви и руководствуются умом. Они пытаются обойти проблемы скоротечных браков, построенных на светлых чувствах.

Женщины стараются не слушать свое сердце по нескольким причинам, среди которых скрывается, например, боязнь одиночества. Таким образом дама обретает спокойствие, поскольку находит опору в лице мужа, который может стать хорошим другом и любовником.

Браки с состоятельными мужчинами не всегда называются «по расчету». Иногда девушки вынужденно принимают подобное предложение, оказавшись в сложной ситуации. Помимо решения проблем, такие отношения обеспечивают будущее с большими возможностями супруге и ребенку..

Браки часто заключают и в случае беременности с намерением рождения малыша в законном союзе. Это происходит не от большой любви и желания провести вместе всю жизнь, а ради того, чтобы у ребенка была полная семья. Если предложения не последовало и будущий отец решил с расстаться с партнершей, не стоит отчаиваться. Многие мужчины готовы жениться на девушке с детьми и часто относятся к ним как к родным. Это может быть связано с желанием создать большую семью, искренней любовью и физиологическими проблемами (вроде отсутствия у мужчины возможности иметь детей).