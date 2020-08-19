Поцелуи в масках и курорт не выходя из дома: Сальма Хайек и ее муж устроили романтику во времена коронавируса
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Фото: Instagram Сальмы Хайек
53-летняя актриса Сальма Хайек показала нежные фотографии в блоге.
Пандемия коронавируса многих лишила возможности отправиться на заграничные курорты. Сальма Хайек - не исключение. Актриса и ее муж Франсуа-Анри Пино остались дома, но это не помешало им устроить романтику.
«Любовь во времена коронавируса», - прокомментировала звезда фотографии, на которых целует супруга, не снимая маски.
По всей видимости, эти актуальные поневоле аксессуары пара надела чтобы отправиться в ресторан.
Все остальное свободное время Сальма Хайек проводит, судя по снимкам из ее блога, у бассейна.
Мы, признаться, завидуем. А вы?
Фото и видео: Instagram/@salmahayek
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