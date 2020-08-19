Поцелуи в масках и курорт не выходя из дома: Сальма Хайек и ее муж устроили романтику во времена коронавируса

Пандемия коронавируса многих лишила возможности отправиться на заграничные курорты. Сальма Хайек - не исключение. Актриса и ее муж Франсуа-Анри Пино остались дома, но это не помешало им устроить романтику.

«Любовь во времена коронавируса», - прокомментировала звезда фотографии, на которых целует супруга, не снимая маски.