Платье принцессы и жених-красавец: знаменитая теннисистка Каролин Возняцки показала свадебные фото

Для главного торжества в жизни Каролин выбрала эксклюзивное платье-принцессы, созданное ателье Оскара де ла Ренты, передает Daily Mail. Со-креативные директора бренда Лора Ким и Фернандо Гарсиа рассказали, что Кэролайн пришла к ним с «очень четкой» идеей о том, как должно выглядеть ее платье. «Она четко представляла, что платье должно быть кружевным», - уточнили создатели наряда.