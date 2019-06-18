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Платье принцессы и жених-красавец: знаменитая теннисистка Каролин Возняцки показала свадебные фото

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Каролин Возняцки обручилась с Дэвидом Ли в 2017 году

Фото: Instagram
Подружкой невесты была Серена Уильямс.

Известная датская теннисистка – 28-летняя Каролин Возняцки вышла замуж за игрока НБА Дэвида Ли. Торжество прошло 15 июня в Тоскане, но фотографиями молодая жена поделилась несколько дней спустя. Снимки со сказочного торжества Каролин опубликовала в Instagram.

Для главного торжества в жизни Каролин выбрала эксклюзивное платье-принцессы, созданное ателье Оскара де ла Ренты, передает Daily Mail. Со-креативные директора бренда Лора Ким и Фернандо Гарсиа рассказали, что Кэролайн пришла к ним с «очень четкой» идеей о том, как должно выглядеть ее платье. «Она четко представляла, что платье должно быть кружевным», - уточнили создатели наряда.

Каролин танцует с подругами

Подружкой невесты Каролина выбрала коллегу - теннисистку Серену Уильямс. Гостями праздника стали 120 человек, среди них Ага Радванска и Анжелика Кербер, муж Серены Алексис Оганян и игроки NBA Пау Гасол и Харрисон Барнс. Свадьба длилась три дня.

Каролин Возняцки пытается разыграть Марию Шарапову

Вам понравилось платье невесты?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: Instagram, youtube.com/ WTA

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