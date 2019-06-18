Платье принцессы и жених-красавец: знаменитая теннисистка Каролин Возняцки показала свадебные фото

Известная датская теннисистка – 28-летняя Каролин Возняцки вышла замуж за игрока НБА Дэвида Ли. Торжество прошло 15 июня в Тоскане, но фотографиями молодая жена поделилась несколько дней спустя. Снимки со сказочного торжества Каролин опубликовала в Instagram.
Для главного торжества в жизни Каролин выбрала эксклюзивное платье-принцессы, созданное ателье Оскара де ла Ренты, передает Daily Mail. Со-креативные директора бренда Лора Ким и Фернандо Гарсиа рассказали, что Кэролайн пришла к ним с «очень четкой» идеей о том, как должно выглядеть ее платье. «Она четко представляла, что платье должно быть кружевным», - уточнили создатели наряда.
Подружкой невесты Каролина выбрала коллегу - теннисистку Серену Уильямс. Гостями праздника стали 120 человек, среди них Ага Радванска и Анжелика Кербер, муж Серены Алексис Оганян и игроки NBA Пау Гасол и Харрисон Барнс. Свадьба длилась три дня.
Вам понравилось платье невесты?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: Instagram, youtube.com/ WTA
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