32-летняя Ольга Бузова и 39-летний Тимур Батрутдинов снова намекнули на свой роман, приняв участие в совместной фотосессии российского Модного дома.

Певица Ольга Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов мастерски запутывают поклонников, регулярно публикуя в своих Instagram совместные снимки. Часть интернет-пользователей уверена, что у звезд роман.

Однако свежие посты и Ольги, и Тимура заставили многих подозревать, что они просто рекламируют новую коллекцию бренда Bella Potemkina, приуроченную одновременно ко Дню святого Валентина и к Чемпионату мира по футболу.

Наши чисто случайные встречи, переросли в чисто случайную съемку 🇷🇺😎 Мы с Олей @buzova86 первыми примерили на себе новую коллекцию футболок и свитшотов от BELLA POTEMKINA @bellapotemkinaofficial . Я теперь готов и ко дню всех всех влюблённых, и к чемпионату мира по футболу в России 😎👫🎉 Кстати,старт продаж уже сегодня на сайте www.bellapotemkina.com 👏🏻#дружбанаграни #ольгабузова #тимурбатрутдинов #bellapotemkina #подарки #14февраля #love

Публикация от Timur Batrutdinov (@timurbatrutdinov)

Исполнительница и комик позируют вместе в «парных» свитшотах и футболках и мило обнимаются или держатся за руки. «Наши чисто случайные встречи переросли в чисто случайную съемку. Я теперь готов и ко дню всех всех влюбленных, и к чемпионату мира по футболу в России», — написал Тимур в своем микроблоге. А как вы думаете, Бузова и Батрутдинов действительно влюблены или у них только деловые отношения?

Фото: Instagram