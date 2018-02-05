32-летняя Ольга Бузова и 39-летний Тимур Батрутдинов снова намекнули на свой роман, приняв участие в совместной фотосессии российского Модного дома.

Однако свежие посты и Ольги, и Тимура заставили многих подозревать, что они просто рекламируют новую коллекцию бренда Bella Potemkina, приуроченную одновременно ко Дню святого Валентина и к Чемпионату мира по футболу.

Исполнительница и комик позируют вместе в «парных» свитшотах и футболках и мило обнимаются или держатся за руки. «Наши чисто случайные встречи переросли в чисто случайную съемку. Я теперь готов и ко дню всех всех влюбленных, и к чемпионату мира по футболу в России», — написал Тимур в своем микроблоге. А как вы думаете, Бузова и Батрутдинов действительно влюблены или у них только деловые отношения?

Фото: Instagram