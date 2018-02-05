Пиар или все-таки любовь? Бузова и Батрутдинов снялись в романтической фотосессии
1/10
32-летняя Ольга Бузова и 39-летний Тимур Батрутдинов снова намекнули на свой роман, приняв участие в совместной фотосессии российского Модного дома.
Наши чисто случайные встречи, переросли в чисто случайную съемку 🇷🇺😎 Мы с Олей @buzova86 первыми примерили на себе новую коллекцию футболок и свитшотов от BELLA POTEMKINA @bellapotemkinaofficial . Я теперь готов и ко дню всех всех влюблённых, и к чемпионату мира по футболу в России 😎👫🎉 Кстати,старт продаж уже сегодня на сайте www.bellapotemkina.com 👏🏻#дружбанаграни #ольгабузова #тимурбатрутдинов #bellapotemkina #подарки #14февраля #love