Паулина Андреева трогательно поздравила Федора Бондарчука с днем рождения

Совместные появления Федора Бондарчука и Паулины Андреевой неизменно вызывают интерес публики. Эта красивая пара открыто демонстрирует нежные чувства друг к другу.
Сегодня, в день рождения возлюбленного, молодая актриса посвятила своему спутнику пост в соцсетях. «Вперед, FB!», — написала она.
«С днем рождения, Федор!», «Счастье любоваться на вашу пару», «Вот прям с чистого листа! Фото отличное! С Днем рождения!», «Крутая фотография», «Больше фотографий! Мы так хотим радоваться с вами ! Видеть вас», «Счастья, здоровья, творческих успехов! Ждем на Кинотавре вас», — пишут поклонники со всех концов России.
Присоединяемся к поздравлениям и желаем маэстро творческих успехов!
Фото: globallookpress, instagram, архивы пресс-служб