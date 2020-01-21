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Отец сына Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос» и обзавелся детьми с ней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Седокова с сыном Гектором

Фото: Instagram Анны Седоковой

Артем Комаров женился на 23-летней Евгении Дравиной.

Бизнесмен и наследник солидного состояния Артем Комаров, который оставил экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову и их общего сына Гектора (либо певица, которая жаловалась на постоянные ссоры и конфликты, ушла от него сама — подробности неизвестны), женился на участнице шоу «Голос». Это случилось около полугода назад, а 5 декабря Евгения Дравина родила ему двух девочек. Об этом сообщил Super со ссылкой на свои источники.

Ни Евгения, ни Артем соцсети не ведут. Ранее новоиспеченная супруга бизнесмена пробовала себя в конкурсе «Мисс Россия—2015» и в шоу «Голос», где попала в команду Григория Лепса. Сейчас она оставила все свои амбиции.

Фото: Социальные сети

В свое время Анна Седокова также жаловалась на тяжелый характер бойфренда, который требовал от нее отказаться от карьеры, на что получил отказ.

Фото и видео: instagram

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