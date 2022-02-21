passion.ru
1 мин.

Отделаться носками не получится: что, согласно приметам, нельзя дарить своему мужчине

Впереди День защитника Отечества, а значит, многие женщины оказались в поиске подарков для своих возлюбленных. Но существует, так скажем, список вещей, которые нельзя преподносить в качестве подарка из-за их негативной энергии.
Отделаться носками не получится: что, согласно приметам, нельзя дарить своему мужчине

К предметам, обладающим негативным влиянием и способным высасывать из человека положительную энергию, относятся антиквариат, винтажные украшения, бывшие ранее в использовании, ножи, часы (считается, что они заряжены плохой энергией, так как отсчитывают время до ухода в мир иной), зеркала (считаются порталом в потусторонний мир), чучела животных, шкуры и любые вещи с некротической энергией.

Плохие приметы связаны и с одеждой. Так, незамужней девушке нельзя дарить возлюбленному вязаные вещи, поскольку это приведет к измене и разрыву отношений. В связи с поверьями неудачным подарком окажется и галстук. Считается, что его используют для приворотов и он привязывает человека к дарителю помимо его воли.

От носков тоже следует отказаться, ведь они символизируют разлуку, а перчатки — расставание. Тапочки привлекут болезни, носовые платки — слезы, а нижнее белье дарится к изменам.

Не стоит своему мужчине дарить и любые подарки в виде креста, притягивающего в таком случае болезни, несчастья и страдания. То же самое касается цепочек.

Шкатулки, кошельки, сумки, чемоданы нельзя дарить пустыми. Чтобы подарок приобрел позитивную энергию, в него необходимо что-то положить, пишет rsute.

Фото: freepik.com

Новости партнеров
О чем говорят