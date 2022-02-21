Отделаться носками не получится: что, согласно приметам, нельзя дарить своему мужчине
К предметам, обладающим негативным влиянием и способным высасывать из человека положительную энергию, относятся антиквариат, винтажные украшения, бывшие ранее в использовании, ножи, часы (считается, что они заряжены плохой энергией, так как отсчитывают время до ухода в мир иной), зеркала (считаются порталом в потусторонний мир), чучела животных, шкуры и любые вещи с некротической энергией.
Плохие приметы связаны и с одеждой. Так, незамужней девушке нельзя дарить возлюбленному вязаные вещи, поскольку это приведет к измене и разрыву отношений. В связи с поверьями неудачным подарком окажется и галстук. Считается, что его используют для приворотов и он привязывает человека к дарителю помимо его воли.
От носков тоже следует отказаться, ведь они символизируют разлуку, а перчатки — расставание. Тапочки привлекут болезни, носовые платки — слезы, а нижнее белье дарится к изменам.
Не стоит своему мужчине дарить и любые подарки в виде креста, притягивающего в таком случае болезни, несчастья и страдания. То же самое касается цепочек.
Шкатулки, кошельки, сумки, чемоданы нельзя дарить пустыми. Чтобы подарок приобрел позитивную энергию, в него необходимо что-то положить, пишет rsute.
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