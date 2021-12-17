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От стресса до потери сексуального влечения и другие основные причины женского алкоголизма

Эмоциональное выгорание все чаще встречается в жизни современных женщин. Их психика защитить их от внешнего воздействия, но временами оказывается достаточно неустойчива, что особенно заметно во время декрета. Об этом рассказала психолог, сексолог Александра Миллер.
От стресса до потери сексуального влечения и другие основные причины женского алкоголизма

По словам эксперта, женщины по своей природе наиболее подвержены стрессу. «Когда я исследовала тему алкогольной зависимости и деструктивного поведения у женщин, очень часто прослеживалась связь даже с сексуальным насилием или нежеланием идти на интимную связь с мужчиной», — сообщила Миллер в беседе с «Федеральным агентством новостей». Она также отметила, что на тему женского алкоголизма проводились исследования, в ходе которых выявили пристрастие к спиртному на фоне стресса у женщин встречается наиболее часто, чем у мужчин.

При чем психологические проблемы могут быть вызваны различными причинами, будь-то сложностями на работе или однообразием в декрете. «Недавно у меня был эфир с одним психиатром по теме выгорания на работе. Да, мужчинам приходится нелегко: тонкости бизнеса, тяжелые переговоры. Однако женщина может столкнуться с проблемой выгорания, даже когда она сидит в декрете. Это же сплошной день сурка с заменой подгузников, прогулками, сном. Ребенка можно сравнить с долгосрочным бизнес-проектом: ты не знаешь, что получится, и вкладываешь все больше и больше», — уточнила психолог.

При этом Александра Миллер дала несколько советов, как эффективно бороться со стрессом. Так, важно найти время на отдых, а еще можно попробовать сменить сферу деятельности. «Молодым семьям я советую не отказываться от помощи бабушек. Женам привлекать к домашним делам своих супругов. Кроме того, важна структуризация: прописывать четкие планы на день, неделю, месяц. Это позволит видеть долгосрочные цели и пути их достижения», — заключила сексолог.

Фото: freepik.com

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