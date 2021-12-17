От стресса до потери сексуального влечения и другие основные причины женского алкоголизма

По словам эксперта, женщины по своей природе наиболее подвержены стрессу. «Когда я исследовала тему алкогольной зависимости и деструктивного поведения у женщин, очень часто прослеживалась связь даже с сексуальным насилием или нежеланием идти на интимную связь с мужчиной», — сообщила Миллер в беседе с «Федеральным агентством новостей». Она также отметила, что на тему женского алкоголизма проводились исследования, в ходе которых выявили пристрастие к спиртному на фоне стресса у женщин встречается наиболее часто, чем у мужчин.

При чем психологические проблемы могут быть вызваны различными причинами, будь-то сложностями на работе или однообразием в декрете. «Недавно у меня был эфир с одним психиатром по теме выгорания на работе. Да, мужчинам приходится нелегко: тонкости бизнеса, тяжелые переговоры. Однако женщина может столкнуться с проблемой выгорания, даже когда она сидит в декрете. Это же сплошной день сурка с заменой подгузников, прогулками, сном. Ребенка можно сравнить с долгосрочным бизнес-проектом: ты не знаешь, что получится, и вкладываешь все больше и больше», — уточнила психолог.