От похудения до облегчения боли: 5 дополнительных «бонусов» оргазма для здоровья

По сообщениям британского онлайн-портала The Sun, мужчины испытывают оргазм в 66% случаев, в то время как женщины – в 43%. Однако важность кульминации любовного акта очень важна и весьма благотворно сказывается на здоровье. Так, сексолог Кейт Тейлор назвала 5 основных преимуществ для здоровья, которые приносит оргазм. В частности, он действует как обезболивающее. Эндорфины, выделяемые во время него, обладают обезболивающими свойствами. Эффект от них настолько силен, что даже мысли о сексе могут повысить ваш болевой порог. «Оргазм помогает уменьшить любую боль, которую вы можете испытывать, например, менструальную или суставную», – пояснила доктор Шерри Росс.

Второй «бонус» – потеря веса. Сам оргазм сжигает не так много калорий, но сам сексуальный акт, особенно в позах, в которых вы наиболее активны, помогает серьезно похудеть. Главное заниматься любовью регулярно. Кроме того, многочисленные исследования показали, что регулярная интимная близость положительно сказывается на интеллекте, потому что во время нее генерируется больше клеток в области гиппокампа, который, в свою очередь, отвечает за память и способность запоминать информацию. Четвертый бонус – улучшение иммунитета. Чем чаще вы испытываете оргазм, тем сильнее способность вашего организма бороться с инфекцией. Еще в далеком 2004 году ученые обнаружили, что у людей, которые занимаются сексом 3 и более раз в неделю, уровень антител, борющихся с болезнями, был на 30% выше, чем у тех, кто делал это только 2 раза в неделю или реже. И еще один бонус: несколько всего секунд оргазма будут делать вашу жизнь длиннее на годы. Согласно исследованию, у мужчин, достигающих кульминации 2 и более раз в неделю, риск внезапной смерти на 50% ниже. А у женщин, имеющих регулярный секс, согласно анализам крови, больше длина теломеров, отвечающих за продолжительность жизни, красоту и молодость.

Фото: depositphotos

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