От ослабления иммунитета до ухудшения сна: как долгое отсутствие секса сказывается на здоровье

Как передает британский онлайн-портал The Sun, во время карантина только 4 человека из 10 могли регулярно заниматься сексом, и этот недостаток близости неизбежно сказался на наших телах. Эксперты утверждают, что отсутствие секса может привести ко всевозможным проблемам, например, к появлению сенсорного голода или проблемам со сном. Профессор Кори Флойд говорит, что ничто не сравнится с физической близостью: «Когда у нас есть возможность находиться в физическом контакте, прикасаться друг к другу, держаться за руки, обниматься, целоваться – это важная составляющая психического и физического здоровья, и все остальное – лишь несовершенная замена этому».

По словам эксперта, долгое отсутствие физической близости может привести к ослаблению иммунной системы. Кроме того, когда те, кто хочет заняться сексом, и привык к регулярной физической близости, сейчас испытывают недостаток в ней, что может привести к появлениям психологических проблем: эмоциональное и физическое здоровье приводят к появлению чувства одиночества, незащищенности и понижению самооценки. Даже качество сна может сильно ухудшиться от длительного воздержания.