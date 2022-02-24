От недомогания до импотенции: как определить, что вашего мужчину приворожили
Считается, что приворот опасен для жизни человека и даже способен привести к летальному исходу. Значит, необходимо распознать действие, скажем так, колдовских чар как можно раньше, поэтому специалисты назвали несколько ранних признаков.
В таком случае у мужчины отмечается плохое самочувствие (слабость, проблемы с ЖКТ и прочее), рассеянность, депрессивное состояние, частые перемены настроения, проявляются различные заболевания, нарушается сон, речь становится трудно разборчивой. Также к близким интерес начинает пропадать, а к человеку, совершившему приворот, наоборот, увеличивается.
Но при ритме современной жизни вышеперечисленные признаки можно не заметить или списать на переутомление или эмоциональное выгорание. Однако существуют и поздние симптомы приворота, при обнаружении которых необходимо срочно исправлять ситуацию.
Недомогание в дальнейшем пропадает, но силы по-прежнему покидают мужчину: его взгляд мутнеет, кожа приобретает нездоровый землисто-серый оттенок, уменьшается вес, даже может измениться осанка. В запущенной ситуации привороженный уже не скрывает своей тяги к женщине, совершившей обряд, и становится зависимым от нее, будто от наркотических веществ. Но при этом он испытывает не только влечение, но и неприязнь, а также может наступать импотенция.
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