От недомогания до импотенции: как определить, что вашего мужчину приворожили

Считается, что приворот опасен для жизни человека и даже способен привести к летальному исходу. Значит, необходимо распознать действие, скажем так, колдовских чар как можно раньше, поэтому специалисты назвали несколько ранних признаков.

В таком случае у мужчины отмечается плохое самочувствие (слабость, проблемы с ЖКТ и прочее), рассеянность, депрессивное состояние, частые перемены настроения, проявляются различные заболевания, нарушается сон, речь становится трудно разборчивой. Также к близким интерес начинает пропадать, а к человеку, совершившему приворот, наоборот, увеличивается.