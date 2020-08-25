От молочницы до низкого либидо: как лишний вес портит вашу интимную жизнь

Также Тарани отметил, что увеличение веса может привести и к нарушению менструального цикла. Месячные контролируются гормонами, а их дисбаланс, неизбежный при ожирении, может оказывать негативное воздействие на цикл – может возникнуть задержка, тяжелое протекание «красных дней календаря» или полное их прекращение. Кроме того, существует множество исследований о связи поликистоза яичников и лишнего веса: 61% женщин, страдающих СПКЯ, обладают избыточными килограммами, а у около 70% из них наблюдается еще и инсулинорезистентность. Это заболевание может сопровождаться опасными осложнениями: диабетом II типа, неалкогольной болезнью печени и обструктивным апноэ во сне. Снизить риски возможно за счет похудения и физической активности. И наконец, пятая проблема, которую выделяют эксперты – проблемы с фертильностью. Лиший вес, согласно исследованиям, вызывает серьезные проблемы с репродуктивным здоровьем. Появляются трудности на всех этапах: при зачатии, вынашивании и родах, кроме того, повышается риск развития осложнений у плода.

Фото: freepik

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