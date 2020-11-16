Определены главные причины отсутствия сексуального желания в паре

При этом Борзенко отметила, что нет единой нормы сексуальной активности: кому-то достаточно и одного полового акта в месяц, а для других – и 3 раза в неделю мало. Важно оценивать исключительно свой собственный организм и смотреть, есть ли отклонения от вашей личной нормы. При этом, если проблема действительно существует, нужно выявить первопричину, и только потом разбираться, как ее решить.

Фото: pixabay

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