«Он восхищается, уважает и обожает меня»: Анастасия Волочкова показала пикантное фото с новым возлюбленным и рассказала об их отношениях

Несколько дней назад в блоге Анастасии Волочковой появились кадры, в которых поучаствовал загадочный незнакомец, лица которого поклонники так и не увидели. Сегодня в шоу на канале НТВ балерина официально подтвердила: у нее новые отношения. «Я живу с любимым человеком уже три месяца», — улыбается счастливая звезда, демонстрируя пикантные кадры.

«Как здорово, когда рядом любимый мужчина, которого не заботят ни комменты злопыхателей, ни слухи, ни сплетни обо мне. Потому что он восхищается, уважает и обожает меня за все мои качества, зная меня лично. А я его. Именно таким злопыхателям беснующимся и завистливым был адресован его жест на фото, взбудоражившем многих. И всем тем, кого оно так задело. Дорогой М..., дорожу твоим отношением ко мне», — написала она в блоге под отрывком из шоу.