«Он сразил меня мощью своего позитива»: Волочкова рассказала о новом возлюбленном и намекнула на свадьбу

Анастасия Волочкова сейчас отдыхает в Таиланде и, судя по всему, недавно нашла романтическую компанию. Более того, балерина заявила, что новый мужчина — казахский поэт Хаким Булибеков — настолько вскружил ей голову, что она… собралась за него замуж.

«Мои дорогие... Пхукет оказался островом волшебства, чудес и любви! Я влюбилась в казахского поэта Хакима Булибекова. Он вскружил мне голову своей поэзией и мощью своего позитива. Что делать? Я мечтала о свадьбе в Париже... Но теперь думаю, не отметить ли здесь на Пхукете?» — написала Анастасия в своем Instagram, опубликовав снимок и видео с Хакимом.