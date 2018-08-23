«Он был внимательным и милым»: после разрыва с супругой Соколовский провел время с замужней моделью

Певец Влад Соколовский по-прежнему не комментирует свой громкий развод с коллегой по сцене Ритой Дакотой (в отличие от девушки). При этом молодой человек пытается развеяться, зажигая в клубах с другими красотками. Об одном из таких неоднозначных вечеров рассказала сама спутница Влада, модель из Нижнего Тагила Марианна Никитина, в интервью журналу StarHit.
«Мы с подругой сидели с ним и его отцом за соседними столиками. Это было 10 августа, перед концертом певца в нашем городе. Я посмотрела в их сторону, Влад перехватил мой взгляд и подошел познакомиться. Решили объединиться и отдохнуть вместе — пели, танцевали, пили коктейли до утра. Он оказался веселым, внимательным, милым», — поведала Никитина. Любопытно, что Марианна давно замужем, но решила опустить этот факт в беседе с журналистами.
Напомним, отец Влада Андрей Соколовский уже покаялся перед матерью своей внучки Мии за поведение сына. «Прости меня, дочь моя, за то, что так сильно люблю тебя несмотря на то, что ты сожгла все мосты и вылила эти помои на меня и всех ваших друзей (за все это время так и не поговорив со мной). Я по-прежнему твой любящий отец! Прости меня, что не знал о похождениях моего сына и не рассказал тебе об этом», — цитировал Соколовского-старшего портал WMJ.ru.
Фото и видео: Instagram