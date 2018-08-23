logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Он был внимательным и милым»: после разрыва с супругой Соколовский провел время с замужней моделью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Влад Соколовский

Arrows-left
Arrows-right
Reload
26-летний Влад Соколовский пустился во все тяжкие, разорвав отношения с женой Ритой Дакотой.

Певец Влад Соколовский по-прежнему не комментирует свой громкий развод с коллегой по сцене Ритой Дакотой (в отличие от девушки). При этом молодой человек пытается развеяться, зажигая в клубах с другими красотками. Об одном из таких неоднозначных вечеров рассказала сама спутница Влада, модель из Нижнего Тагила Марианна Никитина, в интервью журналу StarHit.

«Мы с подругой сидели с ним и его отцом за соседними столиками. Это было 10 августа, перед концертом певца в нашем городе. Я посмотрела в их сторону, Влад перехватил мой взгляд и подошел познакомиться. Решили объединиться и отдохнуть вместе — пели, танцевали, пили коктейли до утра. Он оказался веселым, внимательным, милым», — поведала Никитина. Любопытно, что Марианна давно замужем, но решила опустить этот факт в беседе с журналистами.

Напомним, отец Влада Андрей Соколовский уже покаялся перед матерью своей внучки Мии за поведение сына. «Прости меня, дочь моя, за то, что так сильно люблю тебя несмотря на то, что ты сожгла все мосты и вылила эти помои на меня и всех ваших друзей (за все это время так и не поговорив со мной). Я по-прежнему твой любящий отец! Прости меня, что не знал о похождениях моего сына и не рассказал тебе об этом», — цитировал Соколовского-старшего портал WMJ.ru.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...