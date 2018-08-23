«Он был внимательным и милым»: после разрыва с супругой Соколовский провел время с замужней моделью

Певец Влад Соколовский по-прежнему не комментирует свой громкий развод с коллегой по сцене Ритой Дакотой (в отличие от девушки). При этом молодой человек пытается развеяться, зажигая в клубах с другими красотками. Об одном из таких неоднозначных вечеров рассказала сама спутница Влада, модель из Нижнего Тагила Марианна Никитина, в интервью журналу StarHit.

«Мы с подругой сидели с ним и его отцом за соседними столиками. Это было 10 августа, перед концертом певца в нашем городе. Я посмотрела в их сторону, Влад перехватил мой взгляд и подошел познакомиться. Решили объединиться и отдохнуть вместе — пели, танцевали, пили коктейли до утра. Он оказался веселым, внимательным, милым», — поведала Никитина. Любопытно, что Марианна давно замужем, но решила опустить этот факт в беседе с журналистами.