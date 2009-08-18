Виктория Бекхэм, общепризнанная икона стиля, щедро делится своими знаниями и секретами: совсем скоро в издательстве "Эксмо" выйдет вторая по счету книга этой fashion-королевы - "Еще полдюйма безупречного стиля". Passion.ru специально для вас публикует отрывок, в котором Виктория рассказывает, какое нижнее белье и домашняя одежда помогают женщине оставаться привлекательной, даже если это домашние тапочки! ## Какой бюстгальтер выбрать? "Несколько лет назад в одном из интервью я сказала, чтонет никакой необходимости подбирать лифчик в тон трусикам. Все это вызвало такой невероятный шум в прессе, как если бы я заявила, что земля плоская. Я и сейчас не собираюсь отказываться от этих слов. Поверьте, у меня и без того хватает дел, чтобы еще размышлять, сочетаются мои трусики с лифчиком или нет.Конечно же, я обожаю красивое белье, однако не вижу необходимости в каких-то ненужных деталях,_ особенно если они не имеют практического значения. Я целиком и полностью за сексуальное ночное белье, но вот в том, что касается нижнего белья,_ стою за реализм. Покупать следует лишь те модели, которые надежны, удобны и в то же время подчеркивают все лучшее в вашей фигуре.Не стоит, в частности, надевать под футболку кружевные лифчики – они будут топорщиться, и у окружающих может сложиться впечатление, будто у вас не две, а четыре груди.Купите вместо этого простой, практичный бюстгальтер,* который подчеркнет изящество ваших форм. К числу моих любимых относятся лифчики, похожие на две простые чашечки на лямках.*Если же вы хотите выглядеть при этом чуть сексуальнее, наденьте какие-нибудь соблазнительные кружевные трусики. И что с того, что они не сочетаются с лифчиком? Зато вы будете чувствовать себя и комфортно, и сексуально.## Мелочей нет! Не стоит относиться всерьез к спорам насчет того, как должно сочетаться нижнее белье. Первое, о чем следует думать при покупке лифчика, – это размер. Вообще, я бы очень порекомендовала вам измерить свою грудь у профессионала.К сожалению, многие женщины носят лифчики не своего размера, что приводит к постоянному дискомфорту.Вдобавок это не лучшим образом сказывается на их внешности: слишком маленький бюстгальтер сжимает грудь, а слишком большой выпирает из-под одежды, заставляя окружающих думать, будто у вас там спрятаны два купола.Многие к тому же не знают точного объема под грудью, так что лифчик либо врезается им в тело, либо висит, не поддерживая бюст.Сегодня измерить грудь с помощью профессионала можно в большинстве хороших магазинов, торгующих нижним бельем.Итак, главное – точно узнать свой размер и разобраться в том, насколько практичное и в то же время сексуальное белье вам нужно.Остальное – не проблема, ведь сейчас существует множество фирм, торгующих превосходным нижним бельем. Мой совет – не забудьте надеть специальный лифчик перед тем, как отправиться в спортивный зал, иначе эффект от ваших занятий будет намного меньше, чем вам хотелось бы.В настоящее время существует немало хороших сайтов, которые являются неоценимым подспорьем для всех, кто слишком занят или просто не любит ходить по магазинам. Главное, как я уже сказала, точно знать свой размер.Что касается сексуального нижнего белья, тут выбор еще больше.Белье – замечательный подарок, один из тех, которые мужчинам так нравится преподносить своим возлюбленным. Не скрою, я очень рада, что Дэвид любит дарить мне красивое белье. К тому же, как мне кажется, у него очень хороший вкус.С другой стороны, мы живем вместе уже долго, и он отлично знает мои пристрастия. Если ваши отношения еще только завязываются или ваш друг не очень хорошо разбирается в дамском белье, имеет смысл намекнуть ему на то, какие вещи придутся вам по вкусу.Вы можете сказать ему об этом прямо или взять с собой в магазин белья, чтобы он своими глазами увидел, чему именно вы склонны отдать предпочтение. Из ночного белья мне больше всего нравятся простые шелковые рубашки и пижамы.Что касается халатов, мне нравятся большие и пушистые, в которые можно полностью завернуться. При этом я не любительница очень длинных моделей. Все, что мне надо, – это какой-нибудь махровый халат длиной по колено.Летом, когда в Испании становится очень жарко, я перехожу на маленькие шелковые халатики или даже на кимоно. Последние легко можно найти в винтажных или японских магазинчиках. Впрочем, шелковые халаты – тоже не редкость. Любой отдел постельных принадлежностей, а они есть едва ли не во всех фирменных магазинах, обязательно предложит вам что-нибудь подходящее.Что касается тапочек, тут мои пристрастия могут показаться вам несколько неожиданными. Да, шлепанцы на высоком каблуке выглядят просто чудесно, но попробуйте-ка побегать в них целый день по дому, особенно если вам все время приходится возиться с детьми.Вот почему я отдаю предпочтение обычным тапочкам на плоской подошве. Особенно мне нравятся тапочки с узором - например, со звездочками или маленькими обезьянками.На самом деле все, что мне нужно в качестве подарка, – это хорошая пижама и пара-другая домашних тапочек. Ну, может быть, еще красивое белье от Дэвида, если он на этом настаивает".