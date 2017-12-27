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Ольга Бузова предложила помощь экс-возлюбленному в его личной жизни

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Фото из Instagram Романа Гриценко
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32-летняя Ольга Бузова дала новое откровенное интервью, в котором рассказала о своих отношениях с бывшим ухажером.

На днях Ольга Бузова появилась на обложке журнала «Дом-2», куда также была вынесена ее загадочная цитата «Я помирилась с бывшим». Фанаты заподозрили, что речь идет об экс-супруге Ольги Дмитрии Тарасове, но оказалось, что певица говорила о своем молодом ухажере с проекта «Дом-2» Романе Гриценко.

«Поведение Ромы было достойным и трепетным, он совершал красивые поступки, чем расположил меня к себе. Я решила, что нельзя обрывать человека в его искренних порывах, и дала ему шанс на отношения, даже, наверно, начала влюбляться в него. Однако Рома меня предал...» — заявила Бузова в интервью изданию.

Когда-то ты улыбалась рядом со мной...

Публикация от Роман Гриценко (@romangritsenko13)

Выяснилось, что свой хит Wi-Fi Ольга посвятила именно Роману, поскольку была шокирована тем, что, помимо нее, он стал близко общаться еще с несколькими девушками. «Не хочу, чтобы такие мужчины были моими поклонниками. В их ракурс должна попадать только я. Парни Wi-Fi, которые раздают себя направо и налево, мне не интересны», — призналась звезда.

Впрочем, сейчас брюнетка уже не держит зла на молодого человека и даже намерена помочь ему построить новые отношения с «коллегой» по реалити-шоу Марго Овсянниковой. «А я продолжу поиски идеального мужчины, которого сделаю самым счастливым», — заключила Бузова.

Фото: Instagram

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