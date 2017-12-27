Ольга Бузова предложила помощь экс-возлюбленному в его личной жизни

На днях Ольга Бузова появилась на обложке журнала «Дом-2», куда также была вынесена ее загадочная цитата «Я помирилась с бывшим». Фанаты заподозрили, что речь идет об экс-супруге Ольги Дмитрии Тарасове, но оказалось, что певица говорила о своем молодом ухажере с проекта «Дом-2» Романе Гриценко.

«Поведение Ромы было достойным и трепетным, он совершал красивые поступки, чем расположил меня к себе. Я решила, что нельзя обрывать человека в его искренних порывах, и дала ему шанс на отношения, даже, наверно, начала влюбляться в него. Однако Рома меня предал...» — заявила Бузова в интервью изданию.