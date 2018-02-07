Ольга Бузова поставила точку в обсуждении ее отношений с Тимуром Батрутдиновым
С некоторых пор в Сети не утихает спор о статусе отношений Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Звезды вместе провели отпуск в Таиланде, были замечены папарацци на выходе из ресторана в Москве, приняли участие в романтической фотосессии, а совместные снимки публикуют с хештегом #дружбанаграни.
Пока поклонники обсуждают теоретическую свадьбу певицы и шоумена, которая, по сообщениям СМИ, назначена на 28 октября, Ольга категорически отрицает любовную связь с Тимуром. В интервью LOVE Radio звезда «Дома-2» вновь сообщила о том, что ее встреча с Батрутдиновым в Таиланде была случайной, а дружба не имеет ни капли романтического подтекста.
Поклонники обратили внимание на то, что после развода с Дмитрием Тарасовым Ольга перестала рассказывать подробности своей личной жизни. Многие уверены, что столь яростное отрицание романтических отношений с коллегой по цеху может означать наличие нового возлюбленного.
Напомним, в недавней исповеди для журнала «Караван историй. Коллекция» Ольга Бузова поделилась своими мыслями о сложности найти мужчину без корыстных целей. Певица, чья популярность растет в геометрической прогрессии, считает, что большинство потенциальных кавалеров хотят заполучить ее частичку славы, а не «человека Ольгу Бузову». Звезда признается, что сможет «быть только с тем, кто примет ее такой, какая есть: с графиком, желаниями, комплексами, обидами, тараканами в голове, сценическим образом и музыкой».
Фото: instagram