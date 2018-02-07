Телеведущая и певица расставила все точки над i.

С некоторых пор в Сети не утихает спор о статусе отношений Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Звезды вместе провели отпуск в Таиланде, были замечены папарацци на выходе из ресторана в Москве, приняли участие в романтической фотосессии, а совместные снимки публикуют с хештегом #дружбанаграни.

Пока поклонники обсуждают теоретическую свадьбу певицы и шоумена, которая, по сообщениям СМИ, назначена на 28 октября, Ольга категорически отрицает любовную связь с Тимуром. В интервью LOVE Radio звезда «Дома-2» вновь сообщила о том, что ее встреча с Батрутдиновым в Таиланде была случайной, а дружба не имеет ни капли романтического подтекста.