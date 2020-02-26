«Ожидание — реальность... Не, ну а че?!», — написала Ольга забавное видео.«Просто отожгли как всегда», «Ахах, как же классно, мась, так круто в роль вжилась», «Тебе так круто форма! Ржу с вас», «Оль тебе в сериале сниматься нужно! Круто», — смеются подписчики.Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!