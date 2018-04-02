Ольга Бузова пойдет искать мужа в шоу «Холостяк»

Как сообщает портал Super.ru, Ольга Бузова готовится к съемкам первой женской версии самого романтичного шоу «Холостяк», в котором станет главной героиней. За сердце певицы будут бороться сразу более десяти мужчин, а в финале Ольга должна будет выбрать одного — своего идеального жениха.

Впрочем, пока на телеканале ТНТ не комментируют эту информацию, а сама Бузова хранит молчание.