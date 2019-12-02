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Оказалась эскортницей: Тимур Батрутдинов рассказал о красотке из Киева, которая разбила ему сердце

41-летний Тимур Батрутдинов пожаловался на невезение в любви.

В понедельник, 2 декабря, вышел новый выпуск YouTube-шоу «А поговорить?..» с Ириной Шихман, гостем которого стал главный «холостяк» страны Тимур Батрутдинов.

Разоткровенничавшись на тему личной жизни, шоумен рассказал, что долго считал себя «неликвидом» — до участия в проекте Comedy у него не было ни квартиры, ни приличной машины, ни денег. Со славой пришли многочисленные связи, которые не «цепляли» его: расположение девушек слишком просто давалось шоумену. Насытившись этим, Тимур решил: с той, чей образ найдет отклик в его сердце, у него будет все по-другому.

С красавицей из Киева у Батрутдинова завязался красивый роман, мужчина приезжал в ее город, но в конце-концов встретил свою любовь в числе эскортниц на одной из вечеринок, где был ведущим. Отношения завершились самым неприятным образом.

«Ни мужчина ни женщина не имеет права на измену», — считает Тимур.

Фото и видео: instagram

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