«Огонь любви»: 42-летняя Анастасия Волочкова рассказала о новом избраннике

«Я хочу пожелать чтобы у каждого из вас горел огонь в душе и сердце. Огонь любви, конечно же. У меня он горит. Уже новый, не скрою», — сообщила она.
Личность возлюбленного Анастасия пока скрывает.
Предыдущие отношения аристки с «сисадмином Михаилом» сошли на нет. Видимо, звезду перестала устраивать подкрепленная скромными букетиками романтика простого мужчины. Анастасия сообщила, что «поставила на паузу» этот роман, после чего перестала упоминать о нем.
«Какое же это счастье — быть любимой! И это новая любовь», — призналась Волочкова.
Поздравляем балерину и желаем счастья в новых отношениях.
Фото: instagram