«Огонь любви»: 42-летняя Анастасия Волочкова рассказала о новом избраннике

Личность возлюбленного Анастасия пока скрывает.

Предыдущие отношения аристки с «сисадмином Михаилом» сошли на нет. Видимо, звезду перестала устраивать подкрепленная скромными букетиками романтика простого мужчины. Анастасия сообщила, что «поставила на паузу» этот роман, после чего перестала упоминать о нем.

«Какое же это счастье — быть любимой! И это новая любовь», — призналась Волочкова.