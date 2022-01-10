И сваха не поможет: как понять, что на женщине есть венец безбрачия
О том, как распознать порчу и определить того, кто ее наслал на женщину, рассказала таролог Саона. «Венец безбрачия может наслать на вас ваша соперница. Либо он может вам передаться от ваших предков, так же как может передаться бездетность. Обязательно нужно от этого избавляться и очищать себя. Также если кто-то наводил на вас порчу, если девушка не в браке, юная, молодая девушка. На нее могут наслать порчу. И тогда она может принять эту порчу на себя именно венцом безбрачия», — рассказала эксперт в беседе с Пятым каналом.
Определить, что женщина носит венец безбрачия и обречена на одиночество, позволяют несколько соответствующих признаков. В первую очередь указывает на порчу то, что представительница прекрасного пола не испытывает нежных чувств и никогда не может влюбиться. Также это заметно по поведению мужчин, поскольку они не хотят иметь с девушкой общих детей, не желают отношений или вовсе ее не замечают ее. Пятым признаком Саона назвала неустойчивые, кратковременные отношения, которые быстро и болезненно заканчиваются.
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