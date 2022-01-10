И сваха не поможет: как понять, что на женщине есть венец безбрачия

О том, как распознать порчу и определить того, кто ее наслал на женщину, рассказала таролог Саона. «Венец безбрачия может наслать на вас ваша соперница. Либо он может вам передаться от ваших предков, так же как может передаться бездетность. Обязательно нужно от этого избавляться и очищать себя. Также если кто-то наводил на вас порчу, если девушка не в браке, юная, молодая девушка. На нее могут наслать порчу. И тогда она может принять эту порчу на себя именно венцом безбрачия», — рассказала эксперт в беседе с Пятым каналом.