Обладательница премии «Оскар» Люпита Нионго встречается с певицей Жанель Монэ?

36-летняя актриса Люпита Нионго не афиширует свою личную жизнь. Однако на днях иностранные СМИ сообщили, что она встречается с 33-летней певицей Жанель Монэ.

Источником этих слухов стал видеоролик с Met Gala, который опубликовала в своем Instagram Элейн Велтерот — экс-главного редактора Teen Vogue. На видео запечатлен весьма откровенный танец подруг. В блоге Элейн — серия фотографий, на которых Люпита и Жанель вместе.

Подобный снимок есть и в блоге актрисы.