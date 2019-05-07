Обладательница премии «Оскар» Люпита Нионго встречается с певицей Жанель Монэ?

36-летняя актриса Люпита Нионго не афиширует свою личную жизнь. Однако на днях иностранные СМИ сообщили, что она встречается с 33-летней певицей Жанель Монэ.
Источником этих слухов стал видеоролик с Met Gala, который опубликовала в своем Instagram Элейн Велтерот — экс-главного редактора Teen Vogue. На видео запечатлен весьма откровенный танец подруг. В блоге Элейн — серия фотографий, на которых Люпита и Жанель вместе.
Подобный снимок есть и в блоге актрисы.
Подруги никак не комментируют слухи, которые, начиная с 2014 года, возникают время от времени.
В интервью журналу Rolling Stone Жанель как-то признавалась, что состояла в отношениях и с мужчинами, и с женщинами.
Люпита не делала никаких подобных заявлений.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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