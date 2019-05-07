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Обладательница премии «Оскар» Люпита Нионго встречается с певицей Жанель Монэ?

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Слайд, который
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Люпита Нионго

Фото: Birdie Thompson/globallookpress
СМИ сообщили о романе 36-летней актрисы Люпиты Нионго и 33-летней певицы Жанель Монэ.

36-летняя актриса Люпита Нионго не афиширует свою личную жизнь. Однако на днях иностранные СМИ сообщили, что она встречается с 33-летней певицей Жанель Монэ.

Источником этих слухов стал видеоролик с Met Gala, который опубликовала в своем Instagram Элейн Велтерот — экс-главного редактора Teen Vogue. На видео запечатлен весьма откровенный танец подруг. В блоге Элейн — серия фотографий, на которых Люпита и Жанель вместе.

Подобный снимок есть и в блоге актрисы.

Подруги никак не комментируют слухи, которые, начиная с 2014 года, возникают время от времени.

В интервью журналу Rolling Stone Жанель как-то признавалась, что состояла в отношениях и с мужчинами, и с женщинами.

Люпита не делала никаких подобных заявлений.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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