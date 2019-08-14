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Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак не считает себя разлучницей

Самия Ахметова прокомментировала слухи в Сети.

На днях бывший муж Ани Лорак представил мину новую возлюбленную, ей оказалась одель Самия Ахметова. Это спровоцировало волну обвинений в ее сторону: девушку назвали разлучницей и обвинили в оказании интим-услуг, обнаружив ее профиль на специализированном сайте. Устав от обвинений, Самия прервала молчание.

«Я нахожусь в отношениях с Муратом Налчаджиоглу последние полгода, после его развода. Я не являюсь виновницей его развода, как все пишут», — цитирует ее слова «СтарХит» со ссылкой на украинское издание ТСН.uа.

«Я раньше работала фитнес-моделью, моделью нижнего белья, но мои фото украденные с моего личного iCloud и Instagram. Меня шантажируют, требуют деньги, я отказала, поэтому они начали специально скомпрометировать под эскорт-сайт. Я никогда таким не занималась. Я обращалась с официальным заявлением на эти сайты, и мне дали ответ, что моих фото там нет. Это чья-то злая шутка. Специально сделано недоброжелателями», — пожаловалась она.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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