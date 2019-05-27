Нежные объятия, счастливые глаза: Настя и Потап показали первые фото из медового месяца

Настя Каменских и Алексей Потапенко наслаждаются медовым месяцем в Турции. Они улетели туда через день после свадьбы, которая прошла в Киеве 23 мая.

В Instagram Насти и Потапа появились первые фотографии первого семейного отпуска. На одном фото счастливый новоиспеченный муж нежно обнимает красавицу-жену, на другом Настя позирует в бикини на пляже с белым песком. Самые внимательные подписчики заметили на руке Потапа татуировку «Потап Настя».