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Нежные объятия, счастливые глаза: Настя и Потап показали первые фото из медового месяца

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Настя Каменских в день свадьбы

Артисты поженились 23 мая.

Настя Каменских и Алексей Потапенко наслаждаются медовым месяцем в Турции. Они улетели туда через день после свадьбы, которая прошла в Киеве 23 мая.

В Instagram Насти и Потапа появились первые фотографии первого семейного отпуска. На одном фото счастливый новоиспеченный муж нежно обнимает красавицу-жену, на другом Настя позирует в бикини на пляже с белым песком. Самые внимательные подписчики заметили на руке Потапа татуировку «Потап Настя».

Фото: Instagram

«Какие крутые, да блин, как перестать умиляться и рыдать с каждой фотки?», «Как долго я ждала таких фотографий от Вас!!!», «Шикарного вам отдыха!!))», «10 лет я этого ждал», - написали поклонники пары.

Фото: Instagram

За фотографию в купальнике Настю буквально завалили комплиментами: «Фигура ОГОНЬ!!!!!!», «Вот люблю я красивые сочные формы», «Хотя бы одна певица, которая выглядит роскошно, а не как сельдь с лямблиями.... Великолепная!», «Шикарная» самая женственная, сексуальная фигура».

Информация о том, что Настя Каменских выходит замуж за давнего друга и коллегу появилась в СМИ за пару недель до свадьбы. Жених с невестой комментариев не давали. Официальное заявление они сделали только утром в день бракосочетания. Настя поблагодарила Потапа за то, что он поддержал ее в делании скрыть отношения.

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