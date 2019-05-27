Нежные объятия, счастливые глаза: Настя и Потап показали первые фото из медового месяца

Настя Каменских и Алексей Потапенко наслаждаются медовым месяцем в Турции. Они улетели туда через день после свадьбы, которая прошла в Киеве 23 мая.
В Instagram Насти и Потапа появились первые фотографии первого семейного отпуска. На одном фото счастливый новоиспеченный муж нежно обнимает красавицу-жену, на другом Настя позирует в бикини на пляже с белым песком. Самые внимательные подписчики заметили на руке Потапа татуировку «Потап Настя».
Фото: Instagram
«Какие крутые, да блин, как перестать умиляться и рыдать с каждой фотки?», «Как долго я ждала таких фотографий от Вас!!!», «Шикарного вам отдыха!!))», «10 лет я этого ждал», - написали поклонники пары.
Фото: Instagram
За фотографию в купальнике Настю буквально завалили комплиментами: «Фигура ОГОНЬ!!!!!!», «Вот люблю я красивые сочные формы», «Хотя бы одна певица, которая выглядит роскошно, а не как сельдь с лямблиями.... Великолепная!», «Шикарная» самая женственная, сексуальная фигура».
Информация о том, что Настя Каменских выходит замуж за давнего друга и коллегу появилась в СМИ за пару недель до свадьбы. Жених с невестой комментариев не давали. Официальное заявление они сделали только утром в день бракосочетания. Настя поблагодарила Потапа за то, что он поддержал ее в делании скрыть отношения.